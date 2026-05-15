Lewandowski si allontana dalla Juve e dal Milan dalla Spagna sono sicuri | Ha accettato l’Al Hilal con un contratto faraonico!

Secondo fonti dalla Spagna, l’attaccante ha deciso di trasferirsi all’Al Hilal, firmando un contratto con un ingaggio molto elevato. La trattativa si sarebbe conclusa dopo settimane di negoziati, coinvolgendo anche club italiani interessati al giocatore. La decisione rappresenta un cambio di rotta rispetto alle ipotesi di trasferimento alla Juventus o al Milan, che avevano mostrato interesse in passato. La notizia viene confermata da fonti vicine al club saudita, senza ulteriori dettagli sulle cifre esatte dell’accordo.

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