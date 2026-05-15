Lewandowski si allontana dalla Juve e dal Milan dalla Spagna sono sicuri | Ha accettato l’Al Hilal con un contratto faraonico!
Secondo fonti dalla Spagna, l’attaccante ha deciso di trasferirsi all’Al Hilal, firmando un contratto con un ingaggio molto elevato. La trattativa si sarebbe conclusa dopo settimane di negoziati, coinvolgendo anche club italiani interessati al giocatore. La decisione rappresenta un cambio di rotta rispetto alle ipotesi di trasferimento alla Juventus o al Milan, che avevano mostrato interesse in passato. La notizia viene confermata da fonti vicine al club saudita, senza ulteriori dettagli sulle cifre esatte dell’accordo.
Oaktree sogna in grande per l’Inter: budget da 150 milioni per il calciomercato. Tra addii e colpi importanti, ecco come verranno spesi Calciomercato Napoli: i quattro colpi per tornare a vincere lo Scudetto. Piano definito per Manna verso l’estate! Tutti i nomi Arbitri Serie A: ufficiali le designazioni della 37ª giornata. Chi è stato scelto per Roma-Lazio ma non solo Oaktree sogna in grande per l’Inter: budget da 150 milioni per il calciomercato. Tra addii e colpi importanti, ecco come verranno spesi Lewandowski... 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Lewandowski, niente Juve? Dalla Spagna sono certi: il giocatore ha accettato una maxi offerta. I dettagli
Lewandowski Juve: dalla Spagna sono sicuri, svelato il suo futuro. Gli aggiornamentidi Redazione JuventusNews24Lewandowski Juve, dalla Spagna sono sicuri che il futuro del giocatore polacco sarà ancora al Barcellona visto che Laporta...
Lewandowski si allontana da Juventus e Milan: l'Al-Hilal di Simone Inzaghi offre un ingaggio monstre, le cifre impressionano Per saperne di più leggete il 1° commento facebook
Verso il mercato: Lewandowski si allontana dalla Juve? Sì, per colpa di VlahovicQuello di Robert Lewandowski fino a poco tempo fa era il nome più caldo per i bianconeri, ma ora la situazione di Vlahovic sta cambiando ... msn.com
[GE] Il Barcellona intensifica la sua ricerca di João Pedro per colmare il vuoto lasciato da Lewandowski; guarda le cifre. reddit
La #Juve cerca due 9: gelo con #Vlahovic, #Lewandowski lontano, rispunta #KoloMuani Fase di stallo nella trattativa per il rinnovo del serbo, il polacco si allontana, di nuovo possibile l'arrivo del francese x.com
No del Milan a Lewandowski, i rossoneri si tirano fuori dalla corsaNiente da fare in casa Milan per quello che riguarda il colpo Lewandowski con il polacco destinato a non vestire rossonero ... milanlive.it