Lewandowski Juve | dalla Spagna sono sicuri svelato il suo futuro Gli aggiornamenti

Secondo fonti dalla Spagna, il futuro di Lewandowski sembra ancora legato al Barcellona. La società catalana starebbe confermando il suo interesse nel mantenere l’attaccante polacco in rosa, mentre dalla Juventus non ci sarebbero conferme ufficiali di un possibile trasferimento. La trattativa tra i club non è stata ancora ufficializzata, ma le indiscrezioni indicano una volontà del Barcellona di proseguire con Lewandowski.

Lewandowski Juve, dalla Spagna sono sicuri che il futuro del giocatore polacco sarà ancora al Barcellona visto che Laporta vuole puntare su di lui. Il panorama del calciomercato internazionale si arricchisce di un nuovo capitolo che vede intrecciarsi i destini di Barcellona e Torino. Con la recente e netta affermazione di Joan Laporta alle elezioni per la presidenza del club blaugrana, le strategie per il futuro iniziano a delinearsi con estrema chiarezza, influenzando direttamente i sogni di mercato dei club italiani. Tra le pieghe di queste decisioni, il binomio Lewandowski Juve emerge come una delle suggestioni più affascinanti ma, allo stesso tempo, più complesse della prossima sessione estiva. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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