Lewandowski niente Juve? Dalla Spagna sono certi | il giocatore ha accettato una maxi offerta I dettagli

Secondo fonti dalla Spagna, Lewandowski avrebbe accettato un'offerta proveniente dall'estero, rendendo più difficile un trasferimento alla Juventus. L'offerta presentata dall'Al Hilal, squadra allenata da Inzaghi, ammonta a 90 milioni di euro. La trattativa tra il club saudita e il calciatore sembrerebbe in fase avanzata, mentre la possibilità di un trasferimento in Italia si riduce. La situazione si sviluppa senza che siano stati ancora annunci ufficiali o conferme da parte delle parti interessate.

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