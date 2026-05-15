Lewandowski niente Juve? Dalla Spagna sono certi | il giocatore ha accettato una maxi offerta I dettagli

Da juventusnews24.com 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo fonti dalla Spagna, Lewandowski avrebbe accettato un'offerta proveniente dall'estero, rendendo più difficile un trasferimento alla Juventus. L'offerta presentata dall'Al Hilal, squadra allenata da Inzaghi, ammonta a 90 milioni di euro. La trattativa tra il club saudita e il calciatore sembrerebbe in fase avanzata, mentre la possibilità di un trasferimento in Italia si riduce. La situazione si sviluppa senza che siano stati ancora annunci ufficiali o conferme da parte delle parti interessate.

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di Francesco Spagnolo Lewandowski, l’ipotesi Juve si fa sempre più complicata. L’Al Hilal di Inzaghi, infatti, sarebbe pronta a mettere sul piatto 90 milioni di euro. Il calciomercato internazionale si appresta a vivere uno dei colpi più clamorosi degli ultimi anni, con una decisione che spiazza le grandi del calcio italiano. Il destino calcistico di Lewandowski sembra ormai tracciato lontano dall’Europa, ponendo fine alle tantissime voci che lo accostavano con insistenza al campionato di Serie A per la prossima stagione. Il formidabile attaccante della nazionale polacca, nato nel 1988, si trova attualmente nelle battute conclusive della sua esperienza in Spagna. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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