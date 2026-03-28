Mercato Inter dalla Spagna sono sicuro | Bastoni ha accettato l’offerta del Barcellona! Ecco tutti i dettagli

Da internews24.com 28 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dalla Spagna arriva la notizia che il difensore dell’Inter ha accettato l’offerta del Barcellona. La trattativa tra le due società sarebbe ormai in fase avanzata e si attende l’ufficialità nei prossimi giorni. Nessun dettaglio sui termini economici dell’accordo è stato ancora comunicato. La conferma ufficiale potrebbe arrivare nelle prossime ore o nei prossimi giorni.

Inter News 24 Mercato Inter, dalla Spagna arriva l’indiscrezione: Bastoni ha detto sì al Barcellona. Ma non mancano gli ostacoli.. Nonostante non siano ancora decollate trattative formali, il futuro di Alessandro Bastoni potrebbe tingersi di blaugrana. Secondo quanto rivelato dal quotidiano spagnolo Marca, il Barcellona ha effettuato un primo sondaggio esplorativo con il difensore, il quale avrebbe espresso il chiaro desiderio di vestire la maglia del club la prossima stagione. Bastoni si è detto «ben disposto a trasferirsi e a giocare al Camp Nou», un’apertura significativa che mette in allerta l’ambiente nerazzurro. Anche l’ Inter di Cristian Chivu, dal canto suo, non ha chiuso totalmente la porta, mostrandosi «aperta alle trattative», sebbene i colloqui ufficiali tra le due società debbano ancora iniziare. 🔗 Leggi su Internews24.com

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