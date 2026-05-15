Lettonia la premier Evika Silina si dimette | cade il governo

La premier lettone ha annunciato le sue dimissioni dopo aver perso il sostegno di un partito politico. La decisione è stata comunicata pubblicamente e porta alla caduta del governo in carica. La leader aveva assunto l’incarico da poco tempo e ora si trova a dover lasciare la guida del paese. La situazione politica nel paese si evolve rapidamente a causa di questa uscita di scena. Non sono stati forniti dettagli sui prossimi passi o sulla formazione di un nuovo esecutivo.

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