Lettonia la premier Evika Silina si dimette | cade il governo
La premier lettone ha annunciato le sue dimissioni dopo aver perso il sostegno di un partito politico. La decisione è stata comunicata pubblicamente e porta alla caduta del governo in carica. La leader aveva assunto l’incarico da poco tempo e ora si trova a dover lasciare la guida del paese. La situazione politica nel paese si evolve rapidamente a causa di questa uscita di scena. Non sono stati forniti dettagli sui prossimi passi o sulla formazione di un nuovo esecutivo.
. “Annuncio le mie dimissioni dalla carica di primo ministro”, ha dichiarato Silina durante una conferenza stampa a Riga. La coalizione di governo di centro-destra al potere dal 2023 ha perso ieri la sua stretta maggioranza alla Saeima, il Parlamento unicamerale lettone, a seguito della defezione dei deputati del Partito dei progressisti, a cui appartiene il ministro della Difesa dimissionario, Andris Spruds.tg24.sky.it Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * . 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
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