La prima ministra lettone di centrodestra ha annunciato le sue dimissioni, portando alla fine della coalizione di governo. La decisione arriva in seguito alla crisi scatenata dallo schianto di due droni provenienti dall’Ucraina nel territorio lettone. La premier ha comunicato la sua uscita di scena senza fornire dettagli aggiuntivi, lasciando il governo senza una guida stabile. La situazione politica nel Paese si è rapidamente evoluta dopo l’annuncio.

La prima ministra lettone di centrodestra Evika Silina ha annunciato le dimissioni, provocando di fatto il crollo della coalizione di governo: alla base della decisione la crisi innescata dallo schianto di due droni ucraini nel Paese baltico. «Attualmente, la gelosia politica e gli interessi di parte ristretti hanno prevalso sulla responsabilità. Vedendo un candidato valido per la carica di ministro della Difesa, alcuni politicanti opportunisti hanno scelto di creare una crisi, una crisi di governo. Pertanto, annuncio le mie dimissioni. Non è una decisione facile, ma in questa situazione è quella onesta», si legge in un comunicato. Evika Silina (Ansa). 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Bufera per i droni ucraini, si dimette la premier lettone Silina

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