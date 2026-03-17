Perù si dimette la premier Denisse Miralles | cade l’intero governo 26 giorni dal voto

In Perù, la premier Denisse Miralles si è dimessa, portando alla caduta dell’intero governo a 26 giorni dal voto generale previsto per il 12 aprile. La decisione arriva poco prima delle imminenti elezioni e rappresenta un nuovo sviluppo nel panorama politico del paese. La notizia è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori dettagli sulle motivazioni.

Nuovo scossone politico in Perù, dove la presidente del Consiglio dei ministri Denisse Miralles ha rassegnato le dimissioni a poche settimane dalle elezioni generali in programma il 12 aprile. L’annuncio è arrivato dall’ufficio del presidente, senza che siano state fornite motivazioni ufficiali alla base della decisione. Tuttavia, la pubblicità mirata è un modo per sostenere il lavoro della nostra redazione, che si impegna a fornirvi ogni giorno informazioni di qualità. Accettando i cookie, sarai in grado di accedere ai contenuti e alle funzioni gratuite offerte dal nostro sito. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Perù, si dimette la premier Denisse Miralles: cade l’intero governo 26 giorni dal voto Articoli correlati La maggioranza dei consiglieri si dimette: cade l'amministrazione comunaleIl prefetto di Napoli, Michele di Bari, in seguito delle dimissioni dalla carica di 10 consiglieri su 16 assegnati al Comune di Calvizzano, ha... Italia in crisi: premier nomina nuovo governo dopo il voto della CameraIl premier ha nominato un nuovo governo dopo il voto della Camera, in seguito al quale l’Italia è entrata in crisi politica.