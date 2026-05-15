Un esperto denuncia un livello di sicurezza informatica insufficiente nel settore pubblico italiano, citando episodi di accessi abusivi alle banche dati riservate da parte di un dipendente. Secondo quanto riferito, il dipendente avrebbe effettuato circa 600 mila accessi non autorizzati senza che siano stati presi provvedimenti prima che si verificasse l’episodio. La denuncia mette in luce problemi di vigilanza e di protezione dei dati, sottolineando la mancanza di interventi efficaci contro attività illecite all’interno delle istituzioni pubbliche.

“Come è possibile che un dipendente della pubblica amministrazione compia 600 mila accessi abusivi alle banche dati riservate senza che nessuno lo fermi prima?”. È allibito e sconfortato Michele Colajanni, docente a Bologna e tra i decani della sicurezza informatica in Italia, dopo aver letto le cronache sull’ultimo scandalo scoperchiato dalle indagini della procura di Napoli. Tra gli indagati esponenti delle forze dell’ordine, dell’agenzia delle entrate, dell’Inps, di Poste Italiane. Sono accusati di aver trafugato e venduto informazioni riservate su alti dirigenti, calciatori, personaggi del mondo dello spettacolo. Come è possibile, professore, entrare nelle banche dati dello Stato così tante volte senza destare allarmi? Cialtroneria e sciatteria, nel migliore dei casi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’esperto: “Hacker e dipendenti corrotti, l’Italia digitale è un colabrodo: cybersecurity sempre più sciatta e negligente. E nessuno paga”

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