Un allenatore con un percorso segnato da vittorie e cadute, ma sempre mantenendo la fiducia nel proprio approccio. Dopo aver ottenuto successi importanti con una squadra di calcio, si è rinnovato, adattandosi alle sfide del campionato italiano. Ora si prepara per una nuova esperienza alla guida di una formazione, con l’obiettivo di ripercorrere e migliorare i risultati precedenti.

Quando Antonio Conte arrivò al Napoli la squadra usciva stropicciata da un campionato fallimentare e dal cambio di tre allenatori. Era messa malissimo, e lui disse: “Amma fatica’”. Due anni dopo ha vinto lo scudetto, la Supercoppa italiana e, nonostante una stagione piena di infortuni, corre ancora per la vetta. Quello di Conte è un calcio luterano: arriva, inchioda i principi alle pareti dello spogliatoio e poi li applica. Senza deroghe. Si soffre davvero ma poi tutti tirano fuori il meglio. È sempre stato così nella sua carriera: ha preso squadre stropicciate e le ha rimesse in corsa. Ora potrebbe tornare alla guida della Nazionale, dopo il suo biennio napoletano, e ci tornerebbe dopo un biennio al Chelsea, uno all’Inter e uno al Tottenham, in modo differente.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Meno dogmatico, più esperto, elettrico come sempre: Conte è pronto per l'Italia-bis

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