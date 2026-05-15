Lerner Orsini Veludo e Carofiglio ospiti di Sommi sabato 16 maggio Con Travaglio e Scanzi

Sabato 16 maggio alle 21:30, il talk di approfondimento di Nove “Accordi&Disaccordi” torna in onda con una puntata condotta da Luca Sommi. Tra gli ospiti presenti, ci saranno Lerner, Orsini, Veludo e Carofiglio, che si alterneranno a Travaglio e Scanzi. La trasmissione vede la partecipazione di diverse figure del panorama culturale e giornalistico italiano, pronte a confrontarsi sui temi di attualità e politica della settimana. La puntata sarà trasmessa in prima serata come di consueto.

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