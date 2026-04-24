Sabato 25 aprile alle 21:30, il talk di approfondimento di Nove “Accordi&Disaccordi” torna in onda con una nuova puntata condotta da Luca Sommi. Tra gli ospiti presenti ci saranno figure note nel panorama culturale e politico, tra cui Canfora, Carofiglio, Orsini e Cuperlo. La trasmissione prevede anche la partecipazione di giornalisti come Travaglio e Scanzi, che si alterneranno nel dibattito in prima serata.

Nuova puntata del talk di approfondimento di Nove “Accordi&Disaccordi”, condotto da Luca Sommi in prima serata sabato 25 aprile alle 21:30. Ospiti il deputato del Partito democratico Gianni Cuperlo, lo scrittore Gianrico Carofiglio, lo storico Luciano Canfora e il professore Alessandro Orsini. Al centro della discussione il decreto sicurezza, diventato legge tra grandi polemiche per il compenso agli avvocati che convincano i loro clienti migranti a tornare in patria, oltre allo scenario internazionale e alle discussioni sul 25 aprile. Come da tradizione, il direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio e il giornalista Andrea Scanzi analizzano i fatti più importanti della settimana.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Canfora, Carofiglio, Orsini e Cuperlo ospiti di Sommi ad Accordi&Disaccordi sabato 25 aprile. Con Travaglio e Scanzi

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