Lepanto Marino calcio a 5 Moretti | Con le Eagles vittoria importante per secondo posto

La squadra di calcio a 5 di Lepanto Marino ha ottenuto una vittoria importante contro le Eagles con il punteggio di 4-2 in trasferta, consolidando così la sua posizione in classifica. La partita si è svolta sabato e ha contribuito a rafforzare il secondo posto della formazione, che milita nella serie D. La squadra è sostenuta dal presidente onorario Stefano Bianchi.

Marino (Rm) – La serie D della Lepanto Marino calcio a 5 ha ipotecato il secondo posto. La formazione cara al presidente onorario Stefano Bianchi ha battuto anche le Eagles per 4-2 nel match esterno di sabato. È Federico Moretti, laterale classe 2002, a commentare la sfida: “Una gara molto dura.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Lepanto Marino calcio a 5, Finamore: “Obiettivo è arrivare tra le prime quattro”Marino (Rm) – L’Under 17 regionale della Lepanto Marino calcio a 5 si prepara per il momento decisivo della stagione. Lepanto Marino (calcio a 5) Cetroni: “Questo gruppo può vincere anche le ultime cinque gare”Marino (Rm) – La serie D della Lepanto Marino calcio a 5 è pronta per la volata finale. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Lepanto Marino (calcio a 5, serie D), Leonardi: Nel prossimo week-end c'è un turno fondamentale; Roma. Horafelix. Marco Onofrio con i Primo Consumo il 24 aprile al Caffè Letterario Horafelix di Roma, per una nuova data di Maledizione della guerra; Tabellino partita Città Di Anzio vs Campus Aprilia; Lepanto Marino, calcio a 5, serie D, Leonardi: Nel prossimo week-end c’è un turno fondamentale. Lepanto Marino (calcio a 5, serie D), Moretti: Con le Eagles vittoria importante per il secondo postoTempo di lettura 2 minutiClicca e condividi l'articolo Marino (Rm) – La serie D della Lepanto Marino calcio a 5 ha ipotecato il secondo posto. La formazione cara al presidente onorario Stefano Bianchi ... osservatoreitalia.eu Lepanto Marino (calcio a 5) Cetroni: Questo gruppo può vincere anche le ultime cinque gareMarino (Rm) – La serie D della Lepanto Marino calcio a 5 è pronta per la volata finale. I ragazzi di mister Mauro Bardelloni sabato sfideranno il Casal Bianco per la quint’ultima gara di campionato: a ... romatoday.it US Lepanto Marino, crocevia Eagles. Leonardi: "Un turno fondamentale" #SerieDFutsal facebook Lepanto Marino (calcio a 5) Cetroni: “Questo gruppo può vincere anche le ultime cinque gare” ift.tt/MxfiKY1 x.com