Papa Leone XIV ha visitato l’Università La Sapienza di Roma, incontrando studenti e docenti. La cerimonia si è svolta davanti a un folto pubblico di fedeli e membri dell’ateneo, che hanno assistito all’ingresso del Papa nel campus. Durante l’evento, sono stati pronunciati discorsi ufficiali e sono stati svolti momenti di preghiera. La visita si è conclusa con un saluto e una benedizione ai presenti.

Home > Video > Papa Leone XIV ha fatto visita all’Università La Sapienza di Roma accolto da migliaia di fedeli. Una “visita pastorale”, come lui stessa l’ha definita che sana anche una ferita aperta tra il Vaticano e l’Università dopo che nel 2008 fu annullata la visita di Papa Benedetto XVI dalle proteste di studenti e professori. Il clima oggi è diverso e Papa Leone è stato invece accolto dalla felicità di molti studenti:”Spero che questa visita – ci spiega Francesco, studente di Scienze Politiche – ricucia quello strappo”. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Papa Leone XIV alla Sapienza, gli studenti: "La sua presenza importante, ricuce uno strappo con Università"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leone XIV alla Sapienza: «Riarmo non si chiami difesa». Uno studente gli urla: «Forza Bulls», la sua reazione – Il videoNel 2008 Benedetto XVI annullò l’inaugurazione dell’anno accademico della Sapienza per le proteste di studenti e professori.

Vaticano: il 14 maggio Papa Leone XIV visitera’ l’Universita’ La Sapienza di RomaGiovedì 14 maggio, il Santo Padre Leone XIV si recherà in visita pastorale all’Università La Sapienza di Roma.

Temi più discussi: Un anno da Leone: viaggi, appelli di pace e la missione da pastore del mondo; Robert Francis Prevost, un anno da Leone - Comunione e Liberazione; Visita Pastorale di Papa Leone XIV all’Arcidiocesi e alla Città di Napoli; Papa Leone XIV alla Sapienza. Don Vecchione racconta l’attesa: Nuova fase tra fede e sapere.

Durante l’Udienza Generale di oggi, Papa Leone XIV ha compiuto una sosta inattesa in Piazza San Pietro. Il Pontefice è sceso dalla papamobile e si è fermato davanti alla targa che ricorda il luogo in cui San Giovanni Paolo II fu colpito il 13 maggio 1981, gior x.com

Papa Leone XIV alla Sapienza: applausi e standing ovation, il duro attacco al riarmo conquista gli studentiApplausi e ovazioni accolgono Leone XIV, per la prima volta in visita nell'ateneo più grande d'Europa. Un'accoglienza ben diversa da quella che docenti e universitari della Sapienza riservarono 18 ann ... tg.la7.it

Leone XIV alla Sapienza, ovazione degli studenti: Viva il Papa. Selfie e applausiPapa Leone è arrivato alla Sapienza accolto dagli applausi degli studenti. Selfie, strette di mano e discorso in Aula Magna ... affaritaliani.it