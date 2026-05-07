Domenico Caliendo | domani a Napoli l’incontro tra la madre e Papa Leone XIV

Domani si terrà a Napoli un incontro tra la madre di Domenico Caliendo e Papa Leone XIV. L’appuntamento si svolge nel primo anniversario dell’elezione del Papa, offrendo un momento di conforto spirituale. La visita ha luogo in un contesto di commemorazione e riconoscimento per l’anno trascorso dall’insediamento del Pontefice.

Domani l’incontro a Napoli tra la madre di Domenico Caliendo e Papa Leone XIV. Un momento di conforto spirituale nel primo anniversario dell’elezione del Pontefice. Il percorso di dolore e ricerca di giustizia della famiglia di Domenico Caliendo vivrà domani un momento di altissimo profilo spirituale. Nel giorno del primo anniversario della sua elezione al Soglio Pontificio, Papa Leone XIV riceverà in udienza privata la madre del piccolo scomparso all’ospedale Monaldi. L’incontro, confermato dal legale della famiglia, l’avvocato Francesco Petruzzi, si svolgerà durante la visita del Pontefice in Campania e rappresenta un segnale di profonda vicinanza verso una vicenda che ha scosso l’intera nazione.🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Domenico Caliendo: domani a Napoli l’incontro tra la madre e Papa Leone XIV Notizie correlate Papa Leone a Napoli, domani l'incontro con la mamma di Domenico CaliendoIncontrerà il Papa Patrizia Mercolino, la mamma di Domenico Caliendo, il bimbo di quasi due anni e mezzo deceduto lo scorso 21 febbraio a Napoli a... Papa Leone XIV a Napoli: incontro con i fedeli in Piazza Plebiscito, ecco come prenotare.Papa Leone XIV a Napoli: incontro con i fedeli in Piazza Plebiscito, ecco come prenotare. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Bimbo morto dopo trapianto, accertamenti sui 2 cuori di Domenico; I 12 quesiti cruciali sul trapianto del cuore 'bruciato' di Domenico Caliendo; Morte di Domenico Caliendo, al via gli esami sul cuore del bimbo e su quello bruciato per capire lesioni; La morte di Domenico Caliendo, l'avvocato Petruzzi: Oggi al via percorso verso verità. Papa Leone XIV a Napoli, domani l’incontro con la mamma di Domenico CaliendoDomani, nel Duomo di Napoli, Papa Leone XIV incontrerà Patrizia Mercolino, la madre di Domenico Caliendo, il bambino di quasi due anni e mezzo morto lo scorso 21 febbraio in seguito a un trapianto di ... cronachedellacampania.it Papa Leone a Napoli, domani l'incontro con la mamma di Domenico CaliendoIncontrerà il Papa Patrizia Mercolino, la mamma di Domenico Caliendo, il bimbo di quasi due anni e mezzo deceduto lo scorso 21 febbraio a Napoli a causa di un trapianto di cuore fallito. ilmattino.it La mamma di Domenico Caliendo domani incontrerà Papa Leone - facebook.com facebook