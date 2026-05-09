Leone XIV a Napoli | Non rassegniamoci a immagini di morte

Da quotidiano.net 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel suo primo anno di pontificato, Leone XIV si trova a Napoli, dove invita a non arrendersi di fronte alle immagini di morte. Durante il suo soggiorno, cerca di trasmettere un messaggio di speranza, trovando nel calore della città un sostegno, anche se il cielo di maggio appare coperto e nuvoloso. La visita si svolge in un’atmosfera di fiducia e di desiderio di rinascita.

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Per il suo primo anno di pontificato Leone XIV si regala "il calore di Napoli", quello che neanche il cielo imbrociato di maggio riesce a spegnere nei cuori. Arrivato ai piedi del Vesuvio, Prevost, che alla sua prima omelia da Pontefice confidò di voler "sparire perché rimanga Cristo" per poi ritrovarsi catapultato in prima linea a difendere le ragioni della pace disarmata e disarmante anche dalle intemperanze ai suoi danni di Donald Trump, nella città "dove la vita non è facile ma avete gioia ed allegria" trova l’affetto che andava cercando. Archiviato il difficile faccia a faccia con il segretario di Stato Usa, Marco Rubio, nella...🔗 Leggi su Quotidiano.net

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