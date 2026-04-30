Il 10 maggio appuntamento con il ' 2° Manfredonia Triathlon Sprint'

Il 10 maggio si svolgerà il secondo Manfredonia Triathlon Sprint, evento dedicato allo sport agonistico di livello, che torna a coinvolgere le coste garganiche. La competizione è prevista a partire dalle ore 9:00 e si terrà presso Piazzale Ferri. L'iniziativa attirerà atleti e appassionati che seguiranno la prova di triathlon, con un programma che prevede diverse fasi di gara lungo il territorio locale.

Lo sport agonistico di altissimo livello torna protagonista sulle coste garganiche. Domenica 10 maggio 2026, a partire dalle ore 9:00 presso Piazzale Ferri, andrà in scena l'attesissimo 2° Manfredonia Triathlon Sprint. L'evento, organizzato dalla Triathlon Manfredonia Asd, si preannuncia come uno.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Torna il grande sport: il 10 Maggio appuntamento con il “2° Manfredonia Triathlon Sprint”Lo sport agonistico di altissimo livello torna protagonista sulle coste garganiche. Torna il grande Triathlon sul Gargano, il 10 maggio a Manfredonia Torna il grande Triathlon sul Gargano! Sei pronto a metterti alla prova? Il 10 Maggio 2026, preparati a vivere le emozioni del 2°... Approfondimenti e contenuti Si parla di: TORNA IL GRANDE SPORT: IL 10 MAGGIO APPUNTAMENTO CON IL 2° MANFREDONIA TRIATHLON SPRINT; IL BUCO DELLA SANITÀ PUGLIESE AL VAGLIO DEI MINISTERI, DECARO COMMISSARIO AD ACTA. MANFREDONIA TRIATHLON Torna il grande sport: il 10 Maggio appuntamento con il 2° Manfredonia Triathlon SprintLo sport agonistico di altissimo livello torna protagonista sulle coste garganiche. Domenica 10 maggio 2026, a partire dalle ore 9:00 presso Piazzale Ferri, andrà in scena l’attesissimo 2° Manfredonia ... statoquotidiano.it