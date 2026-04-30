Torna il grande sport | il 10 Maggio appuntamento con il 2° Manfredonia Triathlon Sprint

Il 10 maggio si terrà il secondo triathlon sprint a Manfredonia, coinvolgendo atleti in una competizione che si svolge sulle coste garganiche. L'evento rappresenta un momento importante per gli appassionati di sport in questa zona, offrendo un'occasione per assistere a una gara di livello elevato. La manifestazione prevede diverse discipline e si svolge in un contesto che valorizza il territorio locale.

Lo sport agonistico di altissimo livello torna protagonista sulle coste garganiche. Domenica 10 maggio 2026, a partire dalle ore 9:00 presso Piazzale Ferri, andrà in scena l'attesissimo 2° Manfredonia Triathlon Sprint.L'evento, organizzato dalla Triathlon Manfredonia Asd, si preannuncia come uno degli appuntamenti sportivi più rilevanti e spettacolari della stagione. La gara è classificata come gara Bronze ed è inserita ufficialmente all'interno del prestigioso circuito Race Hard promosso dal Comitato Regionale Puglia della Federazione Italiana Triathlon.Gli atleti si sfideranno in una competizione multidisciplinare dinamica e avvincente, articolata sulle tre classiche frazioni della distanza "Sprint":• Nuoto: 750 metri;• Ciclismo: 20 km;• Corsa: 5 km.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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