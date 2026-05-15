L’emiratina Edge acquisirà una quota di controllo dell’italiana Cmd I dettagli
Un gruppo emiratino ha raggiunto un accordo per acquisire una quota di controllo di un’azienda italiana che si occupa di sviluppare sistemi di propulsione avanzati per veicoli automobilistici, marine e aeronautici. L’operazione prevede l’ingresso di una partecipazione significativa che consentirà al gruppo di esercitare un’influenza rilevante sulla gestione dell’azienda italiana. I dettagli finanziari e le tempistiche dell’accordo non sono stati ancora resi noti.
Il gruppo emiratino Edge ha firmato un accordo per acquisire una quota di controllo di Cmd, azienda italiana specializzata nello sviluppo di sistemi di propulsione avanzati per applicazioni automobilistiche, marine e aeronautiche. L’intesa è stata firmata presso lo stabilimento Cmd di Atella, in Basilicata. L’operazione resta subordinata alle consuete autorizzazioni regolatorie e governative e il completamento è previsto entro la fine dell’anno. Secondo quanto comunicato da Edge, l’accordo rientra nella strategia del gruppo per ampliare la propria presenza nei settori dell’ingegneria avanzata, dell’Industry 4.0 e delle soluzioni per la propulsione. 🔗 Leggi su Formiche.net
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