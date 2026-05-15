L’emiratina Edge acquisirà una quota di controllo dell’italiana Cmd I dettagli

Un gruppo emiratino ha raggiunto un accordo per acquisire una quota di controllo di un’azienda italiana che si occupa di sviluppare sistemi di propulsione avanzati per veicoli automobilistici, marine e aeronautici. L’operazione prevede l’ingresso di una partecipazione significativa che consentirà al gruppo di esercitare un’influenza rilevante sulla gestione dell’azienda italiana. I dettagli finanziari e le tempistiche dell’accordo non sono stati ancora resi noti.

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