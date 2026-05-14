Edge punta su Cmd | offerta di acquisizione per l’azienda lucana dei motori avanzati

Il gruppo emiratino Edge Group ha avanzato un'offerta di acquisizione per Cmd, azienda italiana che si occupa di progettazione, prototipazione e sviluppo di sistemi di propulsione avanzati destinati a settori come automotive, marine e aeronautica. La proposta arriva in un momento di interesse strategico nel settore dei motori e delle tecnologie di propulsione, con Cmd che rappresenta un punto di riferimento nel campo. L'operazione coinvolge una società specializzata nello sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative per vari mezzi di trasporto.

Il gruppo emiratino Edge Group ha presentato un’offerta di acquisizione per Cmd, azienda italiana specializzata nella progettazione, prototipazione e sviluppo di sistemi avanzati di propulsione per automotive, marine e aeronautica. L’accordo preliminare è stato siglato nello stabilimento produttivo di Atella, in Basilicata, con l’obiettivo dichiarato di trasformare il Sud Italia in una piattaforma industriale tecnologica di rilevanza internazionale. L’operazione riguarda l’acquisizione di una partecipazione di controllo della società lucana. Alla firma dell’accordo preliminare hanno preso parte Omar Al Zaabi, president commercial di Edge Group, e Mariano Negri, azionista di maggioranza e rappresentante della famiglia fondatrice di Cmd, azienda nata nel 1989 e oggi attiva sui mercati internazionali della propulsione avanzata. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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Atella (PZ), il gruppo internazionale EDGE punta su CMD: firmato l’accordo preliminare per l’acquisizioneEDGE Group ha presentato una proposta per acquisire il controllo di CMD, storica azienda di Atella attiva nei sistemi di propulsione avanzati. trmtv.it

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