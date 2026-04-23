cresce il tetto massimo delle risorse destinate al terzo settore con il 5x1000

Con l’approvazione della Legge di Bilancio 2026, il limite massimo delle risorse assegnate al terzo settore tramite il meccanismo del 5x1000 è stato aumentato. La novità riguarda l’incremento del tetto massimo, che permette di destinare una quota maggiore di imposte a organizzazioni non profit e associazioni di vario genere. La modifica è stata inserita nel testo di legge approvato in questi giorni.

Con la Legge di Bilancio 2026 arriva una novità significativa per il mondo del terzo settore: cresce il tetto massimo delle risorse destinate al 5x1000. A partire dal 2026, infatti, lo stanziamento complessivo passa da 525 a 610 milioni di euro annui, segnando un incremento atteso da anni da associazioni, enti di ricerca e organizzazioni di volontariato. Il 5x1000 rappresenta da tempo uno strumento fondamentale di finanziamento per migliaia di realtà che operano in ambito sociale, sanitario, culturale e sportivo. Tuttavia, negli anni il limite massimo di spesa aveva spesso impedito una piena corrispondenza tra le scelte espresse dai contribuenti e le somme effettivamente erogate.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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