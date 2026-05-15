Lecce tettoia Liberty con i fondi Snam Scoppia il caso | Ci sono criticità

A Lecce si apre un caso riguardante la ristrutturazione di una tettoia in stile Liberty, finanziata con fondi Snam. La questione si concentra sulla responsabilità del pagamento delle spese di recupero, con dubbi su chi, tra l’amministrazione comunale e un soggetto privato, debba sostenere i costi. La discussione si concentra sulle modalità di intervento e sulla gestione delle criticità legate all’intervento di restauro. La situazione ha sollevato interrogativi tra gli operatori coinvolti e le autorità locali.

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