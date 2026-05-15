Lecce tettoia Liberty con i fondi Snam Scoppia il caso | Ci sono criticità
A Lecce si apre un caso riguardante la ristrutturazione di una tettoia in stile Liberty, finanziata con fondi Snam. La questione si concentra sulla responsabilità del pagamento delle spese di recupero, con dubbi su chi, tra l’amministrazione comunale e un soggetto privato, debba sostenere i costi. La discussione si concentra sulle modalità di intervento e sulla gestione delle criticità legate all’intervento di restauro. La situazione ha sollevato interrogativi tra gli operatori coinvolti e le autorità locali.
«A chi tocca, per contratto, pagare il conto del recupero della tettoia Liberty? Al Comune o al privato?». A chiedere chiarezza in proposito sono i consiglieri comunali di minoranza a palazzo Carafa, che sulla controversa questione, nei prossimi giorni, convocheranno delle apposite sedute delle due Commissioni Controllo. Ma nel frattempo Antonio Rotundo, che presiede una delle due Commissioni, ha anche scritto una pec al segretario generale del Comune di Lecce Giacomo Mazzeo, nella veste di responsabile municipale dell’anticorruzione. «Negli ultimi mesi l’Amministrazione comunale ha approvato atti deliberativi riguardanti il recupero e la... 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
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