Mercato ittico nuova beffa Il Comune dovrà restituire i fondi per i lavori a box e tettoia

Il Comune di Gallipoli dovrà restituire i fondi destinati ai lavori di sistemazione del mercato ittico al dettaglio, situato nell’area vicino al porto. I lavori, iniziati nell’ottobre del 2023, non sono stati portati a termine entro i tempi stabiliti e sono stati considerati incompleti. La vicenda riguarda l’uso di fondi pubblici destinati a interventi di manutenzione e miglioramento delle strutture.

GALLIPOLI – Solo iniziati nell’ottobre del 2023, ma evidentemente non sono mai stati completati entro i termini perentori, i lavori di sistemazione del mercato ittico al dettaglio di Gallipoli, nell’area prospiciente il porto. E ora per il Comune ionico anche la beffa di dover restituire alla.🔗 Leggi su Lecceprima.it Messina, mareggiata al mercato Vascone: danni ai box, ritardi nei lavori e polemiche tra Comune e opposizione.Messina, il vento svela la fragilità del mercato Vascone: tra danni, polemiche e un cantiere senza fine Una violenta mareggiata ha colpito Messina... Il maltempo rallenta i lavori al mercato ittico: sì a una proroga di 30 giorniIl Comune ha accolto la richiesta della ditta incaricata delle opere, che nelle scorse settimane si è dovuta fermare a causa delle forti piogge. Dormire, pigliare pesci, così via Una notte al Mercato Ittico di MilanoQuesto articolo esiste per ricordarvi che il Mercato più grande di Milano è aperto il sabato mattina e che ci possiamo andare tutti ... linkiesta.it Il mercato ittico porterà solo traffico e smogMa quale centro servizi polivalente per la pesca..., attacca il comitato dei residenti di via Sinistra del Porto. Il futuro mercato ittico di polivalente avrà solo una saletta usata tre volte ... ilrestodelcarlino.it