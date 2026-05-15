Lecce le ultime verso il Sassuolo | da valutare Veiga In panchina si rivede Gaspar

A Lecce, il focus si concentra sulla partita contro il Sassuolo, con particolare attenzione alle condizioni di Veiga, ancora da valutare. Nel frattempo, il tecnico ha deciso di reintegrare Gaspar tra i convocati, dopo un lungo periodo di assenza. Si attende di scoprire se Veiga sarà disponibile per la sfida, mentre il terzino destro potrebbe tornare a disposizione. La partita si avvicina, e le decisioni definitive saranno annunciate prima del calcio d'inizio.

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