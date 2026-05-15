Lecce le ultime verso il Sassuolo | da valutare Veiga In panchina si rivede Gaspar
A Lecce, il focus si concentra sulla partita contro il Sassuolo, con particolare attenzione alle condizioni di Veiga, ancora da valutare. Nel frattempo, il tecnico ha deciso di reintegrare Gaspar tra i convocati, dopo un lungo periodo di assenza. Si attende di scoprire se Veiga sarà disponibile per la sfida, mentre il terzino destro potrebbe tornare a disposizione. La partita si avvicina, e le decisioni definitive saranno annunciate prima del calcio d'inizio.
Il Lecce è al lavoro nel centro sportivo di Martignano per preparare la delicatissima sfida di Reggio Emilia contro il Sassuolo. Sotto osservazione le condizioni del terzino destro Veiga. Se non dovesse recuperare allora verrebbe sostituito da Gaby Jean con un probabile cambio di modulo: dal 4-2-3-1 al 3-5-2. Da segnalare il probabile rientro dopo l’infortunio del difensore Kialonda Gaspar che dovrebbe partire dalla panchina. Il difensore angolano da qualche giorno si sta allenando parzialmente con il gruppo e dovrebbe tornare nella lista dei convocati dal 21 febbraio, quando si fece male contro l’Inter. Stamattina nuovo allenamento sempre a Martignano. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Coppa Italia Primavera | Sassuolo-Lecce 3-0 | Highlights
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Lo scrivo col massimo rispetto verso i miei avversari. Che sia Lecce, viola o Real. A me fanno paura i miei calciatori in particolar la testa dei miei calciatori soprattutto nei momenti di massima pressione. A me fanno paura le ultime scelte discutibili di Spalletti. F x.com
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