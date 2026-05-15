Lecce le ultime verso il Sassuolo | da valutare Veiga In panchina si rivede Gaspar

Da gazzetta.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Lecce, il focus si concentra sulla partita contro il Sassuolo, con particolare attenzione alle condizioni di Veiga, ancora da valutare. Nel frattempo, il tecnico ha deciso di reintegrare Gaspar tra i convocati, dopo un lungo periodo di assenza. Si attende di scoprire se Veiga sarà disponibile per la sfida, mentre il terzino destro potrebbe tornare a disposizione. La partita si avvicina, e le decisioni definitive saranno annunciate prima del calcio d'inizio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il Lecce è al lavoro nel centro sportivo di Martignano per preparare la delicatissima sfida di Reggio Emilia contro il Sassuolo. Sotto osservazione le condizioni del terzino destro Veiga. Se non dovesse recuperare allora verrebbe sostituito da Gaby Jean con un probabile cambio di modulo: dal 4-2-3-1 al 3-5-2. Da segnalare il probabile rientro dopo l’infortunio del difensore Kialonda Gaspar che dovrebbe partire dalla panchina. Il difensore angolano da qualche giorno si sta allenando parzialmente con il gruppo e dovrebbe tornare nella lista dei convocati dal 21 febbraio, quando si fece male contro l’Inter. Stamattina nuovo allenamento sempre a Martignano. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

lecce le ultime verso il sassuolo da valutare veiga in panchina si rivede gaspar
© Gazzetta.it - Lecce, le ultime verso il Sassuolo: da valutare Veiga. In panchina si rivede Gaspar
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Coppa Italia Primavera | Sassuolo-Lecce 3-0 | Highlights

Video Coppa Italia Primavera | Sassuolo-Lecce 3-0 | Highlights

Sullo stesso argomento

Lecce, le indicazioni verso la Juve: Banda ancora in gruppo, novità anche per Veiga. Le ultimissimeNdicka Juventus, Comolli studia una maxi operazione con la Roma: l’idea dello scambio prende quota.

Como, le ultime verso il Sassuolo: tornano Ramon e Da Cunha. Dubbi sulle fasce per FabregasDomani il Sassuolo, quatto giorni dopo la semifinale di ritorno di Coppa Italia con l’Inter a San Siro (l’andata si è chiusa senza gol).

Atalanta, rientrato De Ketelaere. Scamacca e Hien a parte: le ultime dal campo verso LecceProsegue la preparazione dell’Atalanta in vista della sfida contro il Lecce, con una seduta svolta nella tarda mattinata sotto gli ordini dello staff tecnico. La squadra continua a lavorare per ... tuttomercatoweb.com

Lecce - Inter, le pagelle di CM: Dimarco vola verso il record. Thuram frena ancoraPriva di Lautaro Martinez, l'Inter di Chivu crea comunque tantissime occasioni da rete sul terreno del Via del Mare. A seguire i voti dell'Inter e del Lecce al triplice fischio dell'arbitro ... calciomercato.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web