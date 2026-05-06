Lecce le indicazioni verso la Juve | Banda ancora in gruppo novità anche per Veiga Le ultimissime

A Lecce, si fanno ora più chiare alcune indicazioni in vista della partita contro la Juventus. Banda continua ad allenarsi con il gruppo, mentre Veiga svolge alcune esercitazioni a parte, senza partecipare completamente alla sessione. Entrambi i giocatori sono sotto osservazione, ma non ci sono ancora conferme sulla loro presenza in campo. La squadra si prepara per l'impegno in campionato con alcuni aggiornamenti sui singoli.

Ndicka Juventus, Comolli studia una maxi operazione con la Roma: l’idea dello scambio prende quota. I dettagli Calciomercato Lazio, spunta un nome nuovo per l’attacco: idea Bayo! L’indiscrezione Bega in esclusiva a Cagliarinews24: «Penso che Pisacane sia stato un grande artefice, una grande rivelazione per questo Cagliari» Arsenal trascinato da Gabriel: è lui il vero leader dei Gunners. Ma il futuro? Decisione presa in vista della prossima stagione De la Fuente ‘coccola’ i suoi talenti: «Carvajal capitano con la C maiuscola, Yamal e Nico...🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Lecce, le indicazioni verso la Juve: Banda ancora in gruppo, novità anche per Veiga. Le ultimissime Notizie correlate Leggi anche: Juve Bologna, tre calciatori rossoblù lavorano a parte. Le ultimissime novità verso la sfida dell’Allianz Stadium Ultimissime Juve LIVE: le novità su Yildiz, Bremer si allena anche il giorno di riposodi Redazione JuventusNews24 Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Pisa Lecce in tv e streaming: dove vedere la partita; Festa nella Chiesa di Lecce. L'arcivescovo a Giuseppe: sii un diacono dal cuore spalancato; Lecce – SGM INCONTRA TRAIVEL PER RIDEFINIRE IL MODO DI ATTRAVERSARE E VIVERE LA CITTÀ; Lecce, vittoria fondamentale per la salvezza: Pisa e Verona salutano la A. Lecce, cosa filtra in vista della Juventus: Banda e Veiga lavorano solo in parte con la squadra. Gli aggiornamentiLecce, cosa filtra in vista della Juventus: Banda e Veiga lavorano solo in parte con la squadra. Gli aggiornamenti ... calcionews24.com In campo verso la sfida di Lecce Il video dell'allenamento di oggi sul nostro canale YouTube juve.it/Training-0605 x.com Lo storico è comparso nel Palazzo di Giustizia di Lecce, come testimone della difesa della sindaca di Specchia che fu denunciata da un nipote del generale. La politica lo definì “un sanguinario” - facebook.com facebook