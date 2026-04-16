A Como, il tecnico sta preparando la squadra per la partita contro il Sassuolo, con il ritorno di Ramon e Da Cunha disponibili in rosa. Ci sono ancora dubbi sulla posizione di Fabregas, che potrebbe essere impiegato in diverse fasce del campo. La squadra si allena con quasi tutti i giocatori a disposizione, e si valutano alcune rotazioni per la formazione titolare.

Domani il Sassuolo, quatto giorni dopo la semifinale di ritorno di Coppa Italia con l’Inter a San Siro (l’andata si è chiusa senza gol). Impegni ravvicinati per il Como, che potrebbero portare Cesc Fabregas a qualche rotazione nella formazione, dal momento che tutti i giocatori dovrebbero essere disponibili. Per la sfida di domani a Reggio Emilia probabile ritorno della difesa a quattro, con Smolcic e Vojvoda in ballottaggio per la fascia destra e Valle e Moreno per la maglia da titolare a sinistra. Rispetto alla partita di domenica scorsa in difesa ci sarà dall’inizio Ramon mentre a centrocampo tornerà Da Cunha, entrambi subentrati nel corso della gara contro i nerazzurri.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Como, le ultime verso il Sassuolo: tornano Ramon e Da Cunha. Dubbi sulle fasce per Fabregas

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