Presentata la quinta edizione del progetto di educazione civico sportiva Io ti rispetto

Nella sala dei grandi della Provincia di Arezzo è stata presentata la quinta edizione del progetto di educazione civico sportiva “Io ti rispetto”. L’evento si è svolto il 9 aprile 2026 e ha coinvolto rappresentanti delle istituzioni e degli enti organizzatori. La iniziativa si propone di promuovere il rispetto reciproco tra giovani attraverso attività sportive e momenti di formazione civica.

Arezzo, 9 aprile 2026 – Presentata presso la “Sala dei Grandi” della Provincia di Arezzo la quinta edizione del progetto “Io ti rispetto”. L’iniziativa, patrocinata dalla Provincia di Arezzo e dal Comitato regionale Toscano del Coni, è promossa dall’ Associazione fra i familiari delle vittime dell’Heysel con il sostegno della delegazione provinciale FIGC di Arezzo, dell’Olmoponte-Santa Firmina e il Panathlon club di Arezzo e Valdarno Superiore. “Io ti rispetto” è un progetto di educazione civicosportiva che si propone di comunicare i valori dello sport integrando e completando così il percorso didattico. Con il diretto coinvolgimento delle... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Presentata la quinta edizione del progetto di educazione civico sportiva “Io ti rispetto” Libro Aperto: presentata la quinta edizione del FestivalA Salerno la presentazione della quinta edizione di Libro Aperto, il Festival della Letteratura per Ragazzi La conferenza stampa di presentazione... Presentata la quinta edizione di LIBERaVOCEDal 9 al 12 aprile prende il via a Parma presso la Biblioteca Civica la quinta edizione di LIBERaVOCE, rassegna dedicata alla lettura, promossa dalle... Temi più discussi: Le Soluzioni di Biennale Tecnologia 2026; Presentata la V edizione di LiberaVoce, rassegna dedicata alla lettura dal 9 al 12 aprile; Torna IP Labs: il bando per le imprese piemontesi; Confindustria Puglia: presentata la V edizione di Apulian Sustainable Innovation Award 2026. Presentata la quinta edizione del progetto di educazione civico sportiva Io ti rispettoArezzo, 9 aprile 2026 – Presentata presso la Sala dei Grandi della Provincia di Arezzo la quinta edizione del progetto Io ti rispetto. L’iniziativa, patrocinata dalla Provincia di Arezzo e dal ... lanazione.it Battipaglia: presentata la V Edizione dello School Workshop on Climate ChangeAl via a Battipaglia la 5ª edizione dello School Workshop on Climate Change. Focus 2026 su suolo, foreste e resilienza in Africa ... infocilento.it L’opera di Tommaso Cherubini sarà presentata al Bright Festival a Firenze: i dati scientifici, come la quantità di piogge, sono stati tradotti in immagini e suoni https://bit.ly/invisibleecologies26 - facebook.com facebook WEC 2026, presentata la Ferrari 499P di AF Corse con livrea Giallo Modena. FOTO #SkyMotori #WEC x.com