Nel primo pomeriggio, un paziente ha parlato con un nuovo arrivato nella sala comune, cosa insolita poiché molti altri pazienti non parlano da anni o addirittura da molto tempo, tanto da sembrare morti. Le strade delle persone si incrociano e si allontanano, creando un quadro di momenti di interazione e isolamento. La scena evidenzia la varietà di comportamenti tra i presenti nel luogo.

Marta, Gerry e la piccola Bianca sull'isola. La tempesta travolge tutto Due vite parallele e il mondo intero dentro un romanzo su chi siamo. Il papiro di Miray "Nel primo pomeriggio aveva parlato con un nuovo arrivato nella sala comune, cosa insolita perché molti pazienti non parlavano affatto, non parlavano da tanti anni, tanto valeva che fossero morti, sul piano della conversazione”. Sebastian è schizofrenico. Le condizioni di vita durante la pandemia di Covid-19 non l’hanno aiutato. Dopo un episodio causato da una ricaduta viene chiuso in un ospedale psichiatrico, dove è tenuto sotto controllo per paura che si ammazzi. A seguirlo c’è il dottor Martin Carr, psicanalista che vede in Sebastian il suo paziente “più traumatizzato” – soprattutto per esser stato abbandonato dai genitori biologici da bambino. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Drammatico e comico, come la vita. Le strade che si intrecciano e si separano

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