Quali sono le spiagge libere più belle d'Italia | The Guardian premia Gargano e Isola d'Elba
Il quotidiano britannico The Guardian ha inserito nella sua lista le spiagge libere più belle d’Italia. Tra queste figurano Vignanotica, Marina di Alberese e Chiaia di Luna. La selezione si basa su valutazioni di bellezza paesaggistica e accessibilità pubblica. Queste spiagge si trovano rispettivamente nel Gargano e nell’Isola d’Elba, due zone note per le loro coste suggestive e libere.
Vignanotica, Marina di Alberese, Chiaia di Luna: sono alcune delle spiagge libere più belle d'Italia secondo The Guardian.🔗 Leggi su Fanpage.it
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