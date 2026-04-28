Quali sono le spiagge libere più belle d'Italia | The Guardian premia Gargano e Isola d'Elba

Il quotidiano britannico The Guardian ha inserito nella sua lista le spiagge libere più belle d’Italia. Tra queste figurano Vignanotica, Marina di Alberese e Chiaia di Luna. La selezione si basa su valutazioni di bellezza paesaggistica e accessibilità pubblica. Queste spiagge si trovano rispettivamente nel Gargano e nell’Isola d’Elba, due zone note per le loro coste suggestive e libere.