Bandiere Blu 2026 quali sono le spiagge più belle d' Italia

Nel 2026, sono 257 i Comuni italiani che hanno ottenuto la Bandiera Blu, un riconoscimento assegnato alle spiagge più attenti alla qualità delle acque, ai servizi e alla tutela ambientale. La Liguria guida questa lista con il maggior numero di località premiate, seguita da altre regioni che continuano a ricevere il riconoscimento. Le spiagge coinvolte spaziano tra le più note e frequentate del paese, confermando la costante attenzione alla sostenibilità e alla qualità delle acque.

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Rispetto al 2025, quindi, si aggiungono 11 località: i nuovi ingressi in realtà sono 14 e tre comuni invece sono usciti dall'elenco. Anche quest’anno la Liguria si conferma la regione con il maggior numero di Bandiere Blu (con 35 località premiate, due in più rispetto al 2025 grazie agli ingressi di Andora e Taggia), seguita da Puglia e Calabria con 27 riconoscimenti ciascuna. A crescere più di tutte è la Calabria, con quattro nuovi ingressi. Le Bandiere Blu vengono assegnate dalla Foundation for Environmental Education (FEE), un'istituzione internazionale, che segue criteri molto precisi e non riguardano solo il mare, ma anche i... 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Bandiere Blu 2026, quali sono le spiagge più belle d'Italia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Bandiere Blu 2026, la classifica delle spiagge più belle d’ItaliaL’Italia fa ancora il pieno di Bandiere Blu 2026 e si conferma una delle mete più forti del Mediterraneo per chi sogna un mare limpido, servizi... Spiagge più belle, le Bandiere Blu 2026 in Emilia-Romagna: Rimini riconquista il vessilloNel bel mezzo di una primavera che ha saputo già regalare un primo assaggio d’estate, almeno durante gli ambiti ‘ponti’ del 25 aprile e 1° maggio, i... Temi più discussi: Bandiere Blu 2026, Calabria sul podio con 23 spiagge premiate; Bandiere Blu 2026, il settore attende l’annuncio ufficiale della FEE; BANDIERE BLU 2026, IN PUGLIA BEN 27 VESSILLI: SUL GARGANO VIESTE, PESCHICI E LE ISOLE TREMITI; Bandiere Blu 2026, Sicilia al nono posto: 14 spiagge premiate tra Agrigento, Messina e Ragusa. Bandiere Blu 2026, il settore attende l’annuncio ufficiale della FEE il 14 maggio. Per ora conviene parlare di trend regionali e criteri di qualità, senza anticipare elenchi di comuni non ancora verificati. #bandierablu2026 x.com Spiagge più belle, le Bandiere Blu 2026 in Emilia-Romagna: Rimini riconquista il vessilloEcco tutte le località premiate in Regione grazie al nuovo ingresso: dove sventolano le bandiere simbolo di mare pulito e servizi eccellenti ... ilrestodelcarlino.it Bandiere Blu 2026, l’elenco ufficiale: X la regione più premiata, tutte le nuove spiagge in listaLa FEE (Foundation for Environmental Education) ha stilato la lista delle Bandiere Blu 2026. Sardegna, Sicilia, Campania e Liguria: ecco la lista completa delle spiagge premiate, le new entry e le reg ... fanpage.it