Le opere di Del Piombo disegnate da Michelangelo la verità è vicina | le ultime sensazionali scoperte | FOTO

Da viterbotoday.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Viterbo, nel Museo dei portici, si sta svolgendo una ricerca su alcune opere di Del Piombo disegnate da Michelangelo. Le analisi sono state condotte tra novembre e gennaio e puntano a confermare una teoria che circola da molto tempo. Le immagini delle opere sono state esaminate nel corso di questa stagione, con l’obiettivo di fare luce su un possibile legame tra i due artisti.

Viterbo si prepara a riscrivere un pezzo della sua storia dell'arte. Tra novembre e gennaio scorsi, le sale del Museo dei portici sono diventate il laboratorio di una ricerca che promette di confermare un'intuizione vecchia di secoli. Gli esperti del Cnr di Firenze e del Politecnico delle Marche.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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