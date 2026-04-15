Le opere di Del Piombo disegnate da Michelangelo la verità è vicina | le ultime sensazionali scoperte | FOTO

A Viterbo, nel Museo dei portici, si sta svolgendo una ricerca su alcune opere di Del Piombo disegnate da Michelangelo. Le analisi sono state condotte tra novembre e gennaio e puntano a confermare una teoria che circola da molto tempo. Le immagini delle opere sono state esaminate nel corso di questa stagione, con l’obiettivo di fare luce su un possibile legame tra i due artisti.

Viterbo si prepara a riscrivere un pezzo della sua storia dell'arte. Tra novembre e gennaio scorsi, le sale del Museo dei portici sono diventate il laboratorio di una ricerca che promette di confermare un'intuizione vecchia di secoli. Gli esperti del Cnr di Firenze e del Politecnico delle Marche.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Galileo, i suoi preziosi appunti e una preghiera: sensazionali scoperte tra le pagine dell’Almagesto di Tolomeo L'asteroide Bennu macchina del tempo del Sistema Solare: ecco le ultime scoperteRoma, 30 marzo 2026 – Dopo circa tre anni si torna a parlare dell’asteroide Bennu, per via della pubblicazione dei risultati straordinari delle... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: La Fondazione Pergolesi Spontini annuncia i cartelloni del Festival Pergolesi Spontini e della Stagione Lirica di Jesi 2026; Il Cristoforo Colombo conteso: italiano o spagnolo? Interrogato il Dna; Agroforestazione a Milano: nel Parco Sud suoli al 4,2% di sostanza organica; LIRICA JESI E FESTIVAL PERGOLESI SPONTINI 2026. La sinistra israeliana (ahah) era al governo durante l’operazione Piombo Fuso (2009, 1500 civili palestinesi assassinati). Milano ha sospeso il gemellaggio con San Pietroburgo nel 2012 per motivi meno gravi di un genocidio. Il vostro negazionismo del genoc x.com I ricercatori del CERN di Ginevra hanno trasformato nuclei di piombo in oro all'interno del Grande Collisore di Adroni. Questo ambiente estremo accelera le particelle fino a raggiungere il 99,999993 per cento della totale velocità della luce. Durante l'esperimen facebook