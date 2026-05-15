Le rubano la bici da 6 mila euro in vacanza | ritrovata nelle mani di due giovani
Durante una vacanza sul litorale friulano, una turista austriaca di 48 anni ha scoperto che la sua bicicletta, del valore di circa 6.000 euro, era stata rubata. La bici, che si trovava in un'area pubblica, è stata successivamente recuperata e restituita alle forze dell'ordine, che hanno individuato e fermato due giovani coinvolti nel furto. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli dell'operazione o sull'identità dei ragazzi.
Quella che doveva essere una spensierata vacanza sul litorale friulano rischiava di trasformarsi in un pessimo ricordo per una turista austriaca di 48 anni. La donna, vittima di un furto mirato, si era vista sottrarre la propria bicicletta: un mezzo professionale del valore di circa 6mila euro. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
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