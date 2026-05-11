Verona furto in Piazza Bra | svanite due bici da 20 mila euro

A Verona, due biciclette dal valore complessivo di 20 mila euro sono state rubate in Piazza Bra. I ladri sono entrati in azione nel cuore della zona pedonale, sorprendendo i presenti. Le bici appartenevano a atleti che avevano appena concluso un evento sportivo e si erano allontanati momentaneamente. La polizia sta indagando sugli episodi e cerca di identificare i responsabili.

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