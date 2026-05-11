Verona furto in Piazza Bra | svanite due bici da 20 mila euro

Da ameve.eu 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Verona, due biciclette dal valore complessivo di 20 mila euro sono state rubate in Piazza Bra. I ladri sono entrati in azione nel cuore della zona pedonale, sorprendendo i presenti. Le bici appartenevano a atleti che avevano appena concluso un evento sportivo e si erano allontanati momentaneamente. La polizia sta indagando sugli episodi e cerca di identificare i responsabili.

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? Punti chiave Come hanno fatto i ladri a colpire nel cuore di Piazza Bra?. Chi sono gli atleti che hanno trasformato la vittoria in denuncia?. Quali altri mezzi costosi sono stati messi a rischio nel furgone?. Come si può proteggere l'attrezzatura sportiva durante i momenti di riposo?.? In Breve Furto avvenuto nel furgone del Bike Club Egna dopo il pasta-party post-gara.. Biciclette di Georg Widmann e Patrizio Telch sottratte con rottura vetri del mezzo.. Risultati sportivi includono il terzo posto di Julia Tanner e l'85° di Franziska Tanner.. Altri atleti coinvolti nel percorso da 115 km sono Tratta, Facchini, Telch e Degasperi.. Due biciclette di alto valore, per un totale di 20 mila euro, sono state rubate a Piazza Bra a Verona dopo la Gran Fondo Avesani, lasciando il Bike Club Egna tra lo sconcerto e la rabbia.🔗 Leggi su Ameve.eu

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