Istruzione 385 mila euro per le pluriclassi nelle aree montane | fondi per due realtà riminesi

L’assessorato all’istruzione della regione Emilia-Romagna ha stanziato 385 mila euro destinati alle pluriclassi nelle zone montane. I fondi sono stati assegnati a due realtà riminesi, con l’obiettivo di favorire la presenza scolastica nelle aree più isolate e fragili. La misura mira a garantire il diritto allo studio in territori dove la presenza di più classi in un’unica sede è una soluzione adottata da tempo.