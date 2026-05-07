Istruzione 385 mila euro per le pluriclassi nelle aree montane | fondi per due realtà riminesi
L’assessorato all’istruzione della regione Emilia-Romagna ha stanziato 385 mila euro destinati alle pluriclassi nelle zone montane. I fondi sono stati assegnati a due realtà riminesi, con l’obiettivo di favorire la presenza scolastica nelle aree più isolate e fragili. La misura mira a garantire il diritto allo studio in territori dove la presenza di più classi in un’unica sede è una soluzione adottata da tempo.
L’Emilia-Romagna sostiene le pluriclassi per tutelare il diritto allo studio nei territori più fragili e distanti. La giunta regionale ha approvato nell’ultima seduta una delibera che finanza con 385 mila euro nuovi progetti educativi destinati a 44 pluriclassi attive nell’anno scolastico 202526.🔗 Leggi su Riminitoday.it
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