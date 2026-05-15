Le previsioni meteo per il weekend del 9 e 10 maggio
Le previsioni meteorologiche per il fine settimana del 9 e 10 maggio indicano un cambiamento rispetto ai giorni precedenti, caratterizzati da allerte per vento e condizioni instabili. Durante il weekend si prevedono alcune piogge e rovesci, mentre le temperature si abbasseranno, con massime che difficilmente supereranno i 20°C. Questa situazione segna un rallentamento rispetto all’arrivo della primavera, secondo le analisi fornite dai meteorologi di 3Bmeteo.
Dopo giorni all'insegna delle allerte per vento e dell'instabilità, la primavera stenta a decollare. Si attende qualche pioggia o rovescio e temperature diminuzione, con massime al di sotto dei 20°C, sottolineano i meteorologi di 3Bmeteo.Meteo Bologna sabato 16 maggio Nubi basse e banchi di. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Previsioni meteo per il 15 maggio 2026
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