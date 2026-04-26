Meteo le previsioni per il weekend lungo del primo maggio a Udine

Arriva il fine settimana lungo del primo maggio e le previsioni indicano tempo soleggiato e temperature primaverili nella zona di Udine. Le condizioni meteorologiche sono favorevoli e consentiranno di trascorrere i giorni di festa all'aperto. Le previsioni sono state fornite dagli esperti e si riferiscono ai prossimi giorni, con particolare attenzione alle temperature e alle condizioni di sole che caratterizzeranno il fine settimana.

Mentre ci apprestiamo a salutare il weekend del 25 aprile, è già il momento di proiettarsi verso il fine settimana “allungato” del primo maggio che si preannuncia all'insegna del sole e di temperature squisitamente primaverili.Per la giornata di venerdì 1 maggio sono attese condizioni.🔗 Leggi su Udinetoday.it Notizie correlate Fine aprile tra sole, pioggia e temporali (con rischio grandine) in Lombardia. Il ponte del Primo maggio? Le previsioni meteoMilano, 26 aprile 2026 – Primavera o estate anticipata? Il bel tempo con sole e caldo degli ultimi giorni, oggi compreso, non è destinato a durare:... Udine avrà il suo concertone, Primo Maggio UdineUn grande evento gratuito animerà il capoluogo friulano in occasione della Festa dei Lavoratori: nasce Primo Maggio Udine, sostenuto da CGIL e CISL e... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Meteo 15 giorni - Previsioni del tempo a lungo termine; Meteo Genova e Liguria, le previsioni per la settimana (e il 25 aprile); Sole e pomeriggi quasi estivi. Nuovo crollo delle temperature la prossima settimana; Primavera sulle montagne russe. Fine settimana soleggiato e molto mite, poi crollo termico. Italia sotto il sole, caldo in salita ma arrivano le nubi: le previsioni meteoItalia sotto il sole, con clima estivo e temperature al di sopra della media stagionale. Domina il bel tempo anche in questo fine settimana, ma occhio alle nubi che faranno capolino nei prossimi ... adnkronos.com Meteo, cosa dicono le previsioni in vista del ponte del Primo maggioArrivano importanti aggiornamenti in vista del tanto atteso ponte del primo maggio. Le condizioni meteo sull'Italia sono pronte a subire un vero e proprio ribaltone rispetto a quanto delineato dai ... tg24.sky.it Che tempo farà nel Ponte del Primo Maggio https://www.ilsipontino.net/ponte-1-maggio-le-ultime-meteo/ - facebook.com facebook Italia sotto il sole, caldo in salita ma arrivano le nubi: le previsioni meteo x.com