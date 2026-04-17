meteo gargano le previsioni del weekend 17 19 aprile

Nel fine settimana dal 17 al 19 aprile, il meteo nel Gargano prevede per venerdì 17 aprile venti che soffiano da nord-ovest a sud-est, con un cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso. Le temperature dovrebbero aumentare rispetto ai giorni precedenti.

Venerdì 17 aprile: ventilazione da NW a SE, cielo sereno o poco nuvoloso, temperature in aumento. Sabato 18 aprile: nebbia al primo mattino, poi sereno. Temperature costanti o in lieve diminuizione. Domenica 19 aprile: cielo sereno, temperature massime di 22 gradi. IlSipontino.net.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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