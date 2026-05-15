Oggi si disputano diverse partite di calcio in Europa. In Italia, si tengono i playout di Serie B tra Bari e Südtirol, mentre in Inghilterra si affrontano Aston Villa e Liverpool nella Premier League. In Francia, Saint-Étienne e Rodez si sfidano per un posto in finale nei playoff. Questi incontri rappresentano momenti importanti per le squadre coinvolte, con decisioni che influenzeranno la loro posizione nelle rispettive classifiche. Le gare sono sul campo e si giocano in diverse nazioni europee.

Alle 20.00, il Bari sfida il Südtirol, nell'andata dei playout di Serie B. I padroni di casa dovranno segnare un goal in più del Sudtirol tra andata e ritorno. In caso di parità di reti infatti, otterrebbe la salvezza la squadra meglio piazzata in campionato, quella trentina. Il ritorno è fissato per il 22 maggio. In Premier sarà Aston Villa-Liverpool ad aprire la 37esima giornata del campionato inglese. La squadra di Emery e quella di Slot sono a pari punti in classifica a quota 59. Con 3 punti, la vincitrice sarebbe matematicamente qualificata in Champions League. In Ligue 2 andrà in scena la sfida più particolare: la partita... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Le partite di oggi: playout di Serie B tra Bari e Südtirol. In Premier, Aston Villa-Liverpool

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