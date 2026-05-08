Frosinone torna in Serie A i verdetti dell'ultima giornata di Serie B | Pescara in C Bari-Sudtirol al playout

Nell'ultima giornata di Serie B, il Frosinone ha conquistato la promozione diretta in Serie A, diventando la seconda squadra a salire dopo il Venezia. Il Pescara retrocede in Serie C, mentre Bari e Sudtirol si sfidano nei playout. Oltre al Frosinone, sono qualificati ai playoff Monza, Palermo, Catanzaro, Modena, Juve Stabia e Avellino. La classifica finale ha definito i verdetti per la prossima stagione.

Il Frosinone è la seconda squadra promossa direttamente in Serie A dopo il Venezia. Monza, Palermo, Catanzaro, Modena, Juve Stabia e Avellino ai playoff. Sudtirol e Bari si giocheranno la salvezza al playout. Pescara, Reggiana e Spezia retrocedono in Serie C?.🔗 Leggi su Fanpage.it

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