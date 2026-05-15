Le pagelle della Effe Perkovic fa rimpiangere Moore

Nella partita della Effe, Della Rosa ha concluso con una valutazione di 6, giocando 32 minuti e segnando tre triple su sette tentativi. Ha anche realizzato due dei quattro tiri liberi e raccolto tre rimbalzi, oltre a recuperare un pallone e commettere due perse. Durante il match, ha distribuito sei assist e tentato di contrastare l'avversario più rapido, Francis, in difesa. La prestazione di Perkovic ha suscitato qualche rimpianto rispetto a Moore, che era assente.

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