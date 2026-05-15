Le pagelle della Effe Perkovic fa rimpiangere Moore

Da sport.quotidiano.net 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella partita della Effe, Della Rosa ha concluso con una valutazione di 6, giocando 32 minuti e segnando tre triple su sette tentativi. Ha anche realizzato due dei quattro tiri liberi e raccolto tre rimbalzi, oltre a recuperare un pallone e commettere due perse. Durante il match, ha distribuito sei assist e tentato di contrastare l'avversario più rapido, Francis, in difesa. La prestazione di Perkovic ha suscitato qualche rimpianto rispetto a Moore, che era assente.

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Della Rosa 6 (in 32’ 37 da tre, 24 ai liberi, 3 rimbalzi, una recuperata, 2 perse, 6 assist). Tre triple, un discreto bottino di assist e in difesa prova ad arginare il folletto Francis. Perkovic 4 (in 14’ 03 da due, 01 da tre, 12 ai liberi, 2 rimbalzi, 2 assist). Tiri e scelte sbagliate, fa ancora una volta rimpiangere Moore. Sarto 6,5 (in 36’ 58 da tre, 11 ai liberi, 9 rimbalzi, una recuperata, 6 perse, 3 assist). Ogni volta che va al tiro mette i brividi agli avversari. E’ l’arma in più di questa Fortitudo. Bene al rimbalzo, ma troppe palle perse (ben 6 sulle 20 di squadra). Anumba 5 (in 26’ 14 da due, 4 rimbalzi, una recuperata, una persa). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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