Serie A2 | la classifica resta interessante per l’Aquila Fortitudo l’ora delle scelte tra il croato Perkovic e Moore

Nella Serie A2, la classifica rimane aperta per l’Aquila mentre la Fortitudo deve decidere tra Perkovic e Moore, i due giocatori in ballottaggio. Intanto, Cento ha conquistato due punti contro una squadra che ha mostrato qualche difficoltà, contribuendo a riaprire la corsa alla capolista Pesaro, che ha ripreso il suo cammino in classifica.