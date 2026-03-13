Serie A2 | la classifica resta interessante per l’Aquila Fortitudo l’ora delle scelte tra il croato Perkovic e Moore
Nella Serie A2, la classifica rimane aperta per l’Aquila mentre la Fortitudo deve decidere tra Perkovic e Moore, i due giocatori in ballottaggio. Intanto, Cento ha conquistato due punti contro una squadra che ha mostrato qualche difficoltà, contribuendo a riaprire la corsa alla capolista Pesaro, che ha ripreso il suo cammino in classifica.
Missione compiuta, Cento battuta, non senza qualche patema d’animo, a dir la verità piccolo, due punti incamerati e rincorsa alla capolista Pesaro che è ripresa. Insomma quella vista contro la Benedetto XIV è stata una Flats Service pragmatica, che più che al bel gioco ha guarda al risultato che, come da prassi quando si gioca al PalaDozza, vuol dire vittoria. Il bilancio della Fortitudo in Piazza Azzarita 14 vittorie a fronte di una sola sconfitta, il miglior bilancio della serie A2 a cui può paragonarsi solo il 13-1 di Brindisi e a cui va vicino, conoscenza diretta anche di Matteo Fantinelli e compagni Livorno, che è 12-2. Insomma in casa si vince sempre, o quasi, in trasferta qualcosa ancora da migliorare c’è. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
