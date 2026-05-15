Le nutrie a Bologna tra danni ambientali e capri espiatori
A Bologna, le nutrie sono ormai presenti in molte aree della città, come lungo gli argini dei fiumi e nei parchi con laghetti. La loro diffusione ha suscitato discussioni sulla gestione degli animali in ambienti urbani e sui danni che possono causare alla vegetazione e alle strutture. In diversi casi, si sono verificati episodi di danni alle aree verdi e ai corsi d'acqua, rendendo necessarie misure di contenimento e controllo. La presenza delle nutrie ha portato a un confronto tra le varie interpretazioni del loro ruolo in città.
Incontrare le nutrie sulle sponde di argini o all’interno di parchi con piccoli laghetti è diventato sempre più comune; infatti si tratta di un animale che è entrato a pieno titolo nel nostro immaginario. Eppure questi roditori non sono originari del nostro territorio ma del Sud America. In. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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