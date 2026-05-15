Le nutrie a Bologna tra danni ambientali e capri espiatori

A Bologna, le nutrie sono ormai presenti in molte aree della città, come lungo gli argini dei fiumi e nei parchi con laghetti. La loro diffusione ha suscitato discussioni sulla gestione degli animali in ambienti urbani e sui danni che possono causare alla vegetazione e alle strutture. In diversi casi, si sono verificati episodi di danni alle aree verdi e ai corsi d'acqua, rendendo necessarie misure di contenimento e controllo. La presenza delle nutrie ha portato a un confronto tra le varie interpretazioni del loro ruolo in città.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Incontrare le nutrie sulle sponde di argini o all’interno di parchi con piccoli laghetti è diventato sempre più comune; infatti si tratta di un animale che è entrato a pieno titolo nel nostro immaginario. Eppure questi roditori non sono originari del nostro territorio ma del Sud America. In. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Schlein all'attacco: "Dimissioni tardive, sono capri espiatori"La segretaria del Pd Elly Schlein a Di Martedì, su La7, afferma che le "dimissioni" di Delmastro e Bartolozzi "sono tardive perché avrebbero dovuto... Terni, Confartigranato attacca l’assessore: ‘Basta capri espiatori? Cosa scoprirai Come può lo sgravio fiscale del 20% salvare le botteghe? Perché i commercianti rifiutano di farsi carico della crisi urbana? Quali... Un vaccino per le nutrie: servirà a sterilizzarle. In Emilia-Romagna 3 milioni di danni in un annoBOLOGNA – Un vaccino immuno-contraccettivo per sterilizzare le nutrie. Un’iniezione che ha la capacità di ridurre il rilascio degli ormoni sessuali, abbassando la fecondità degli animali. Parte dal ... bologna.repubblica.it