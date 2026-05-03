A Terni, Confartigianato ha criticato l’assessore locale, chiedendo di smettere di individuare capri espiatori per i problemi delle attività commerciali. La questione riguarda anche la possibilità di uno sgravio fiscale del 20%, che potrebbe aiutare le botteghe a superare le difficoltà. I commercianti si mostrano riluttanti a farsi carico della crisi urbana, preferendo soluzioni concrete rispetto a responsabilità condivise.

? Cosa scoprirai Come può lo sgravio fiscale del 20% salvare le botteghe?. Perché i commercianti rifiutano di farsi carico della crisi urbana?. Quali misure concrete propone il piano per rilanciare il centro?. Come influirà la sosta gratuita dalle 18 alle 20 sul commercio?.? In Breve Piano 2026 propone riduzione 20% Tari per microimprese nel centro di Terni. Richiesta sosta gratuita per cittadini tra le ore 18 e le 20. Proposte consegnate agli assessori Ghione e Laudadio per il rilancio urbano. Necessità di piano luci e videosorveglianza per contrastare il calo demografico. Confartigianato Terni ha lanciato un attacco frontale all’assessore Ghione dopo la serata del Cantamaggio, rifiutando di farsi carico delle colpe per la crisi commerciale del centro cittadino.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Terni, Confartigranato attacca l’assessore: ‘Basta capri espiatori

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