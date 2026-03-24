Durante un dibattito televisivo, la segretaria del Partito Democratico ha commentato le recenti dimissioni di alcuni esponenti del governo, definendole tardive e affermando che avrebbero dovuto essere richieste dalla presidente del Consiglio. Ha inoltre criticato le scelte di chi ha attribuito la responsabilità di una sconfitta politica, sostenendo che si tratti di capri espiatori facili.

La segretaria del Pd Elly Schlein a Di Martedì, su La7, afferma che le "dimissioni" di Delmastro e Bartolozzi "sono tardive perché avrebbero dovuto già essere pretese dalla presidente del Consiglio e poi mi sembra che siano capri espiatori facili di una sconfitta che è tutta di Giorgia Meloni". E prosegue: "Se non avessero perso il referendum si sarebbero dimessi? C'è in gioco la dignità delle istituzioni italiane". "Il problema - prosegue la segretaria dem - è quanti sottosegretari e ministri 'leggeri' "dovrebbe tollerare Meloni e la risposta è nessuno, perché ha il dovere di avere delle persone nel governo che siano all'altezza del ruolo che ricoprono e purtroppo così non è". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Schlein all'attacco: "Dimissioni tardive, sono capri espiatori"

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