È il momento dei jeans marroni | le migliori idee look per sostituirli ai classici blu

Con l’arrivo della primavera 2026, i jeans marroni tornano in auge come alternativa ai classici modelli blu. Le proposte di stile includono outfit casual e più sofisticati, con capi abbinati a scarpe e accessori coordinati. Questo colore si affaccia come una scelta versatile, pronta a sostituire il tradizionale denim blu nelle varie occasioni di everyday wear.

N el grande ritorno dei basici rivisitati che caratterizza la PE 2026, anche il denim cambia tono. O meglio, tonalità. Tra le alternative più interessanti ai classici jeans blu o neri spuntano infatti i jeans marroni: una scelta inaspettata ma sorprendentemente sofisticata. Il merito è della loro capacità di mantenere l’anima casual del denim, introducendo allo stesso tempo u na palette più calda e raffinata. Come abbinare la giacca sportiva: il must have della Primavera 2026 X Dal cioccolato al caramello, sono l’ideale per chi desidera aggiornare il guardaroba con discrezione e stile. Come abbinarli? 4 idee look pronte per essere replicate questa Primavera-Estate 2026. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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