Le Frecce Tricolori tornano in Liguria | fermate speciali dei treni bus navette e parcheggi | le info utili

Le Frecce Tricolori ritorneranno in Liguria per un evento che si svolgerà domenica 17 maggio sul litorale. Durante l’Air Show, previsto dalle ore 15, saranno effettuate otto fermate extra dei treni regionali presso la stazione di Varazze. L’evento prevede anche esibizioni di velivoli storici, acrobatici e di soccorso, prima del momento clou della giornata. Sono state organizzate fermate speciali di bus, navette e parcheggi per facilitare l’afflusso e l’accesso all’area dell’evento.

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