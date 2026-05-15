Le Frecce Tricolori tornano in Liguria | fermate speciali dei treni bus navette e parcheggi | le info utili
Le Frecce Tricolori ritorneranno in Liguria per un evento che si svolgerà domenica 17 maggio sul litorale. Durante l’Air Show, previsto dalle ore 15, saranno effettuate otto fermate extra dei treni regionali presso la stazione di Varazze. L’evento prevede anche esibizioni di velivoli storici, acrobatici e di soccorso, prima del momento clou della giornata. Sono state organizzate fermate speciali di bus, navette e parcheggi per facilitare l’afflusso e l’accesso all’area dell’evento.
Saranno otto le fermate extra dei treni regionali alla stazione ferroviaria di Varazze in occasione dell’atteso Air Show delle Frecce Tricolori, in programma per domenica 17 maggio sul litorale, dalle ore 15 esibizioni di velivoli storici, acrobatici e di soccorso, seguite dal momento più atteso. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Sullo stesso argomento
Le Frecce Tricolori tornano a esibirsi in Liguria: dove e quandoIl rombo dei motori e la scia acrobatica più famosa del mondo si preparano a riabbracciare la Liguria: torneranno a maggio le Frecce Tricolori sui...
Le fermate tornano a Montecatini: "L’obiettivo successivo è ridurre i tempi di percorrenza dei treni"Sono soddisfatti a Pieve a Nievole per il ripristino delle storiche fermate del treno alle 6,50 da Montecatini e delle 20,25 da Firenze.
Le Frecce Tricolori tornano in Liguria! Air Show a Varazze con esibizioni ed eventi facebook
Frecce Tricolori (@FrecceTricolori) / Posts / X x.com
Le Frecce Tricolori tornano in Liguria: fermate speciali dei treni, bus, navette e parcheggi: le info utiliDomenica 17 maggio a Varazze l'attesa esibizione della pattuglia acrobatica nazionale, le info utili per arrivare ... genovatoday.it
Frecce Tricolori: ecco perché oggi voleranno su RomaIl sorvolo è previsto nella mattinata del 12 maggio, in occasione degli Internazionali di Tennis e di un secondo evento istituzionale che vede l’Aeronautica Militare protagonista ... romatoday.it