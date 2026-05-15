Le flatulenze possono contaminare una sala operatoria | il dottor Karl Kruszelnicki indaga in uno studio su BMJ
Un medico ha condotto uno studio pubblicato sulla rivista BMJ per verificare se le flatulenze possano contaminare un ambiente sterile come una sala operatoria. La ricerca nasce da una domanda posta da un’infermiera riguardo alla possibilità che i gas emessi durante una flatulenza possano diffondersi e contaminare l’area circostante. La sperimentazione si è concentrata sulla diffusione dei microbi presenti nel tratto intestinale attraverso i gas corporei. I risultati dello studio sono stati pubblicati e analizzati nel dettaglio.
Il dottor Karl Kruszelnicki decide di verificare scientificamente una domanda insolita posta da un’infermiera: se una flatulenza può contaminare un ambiente sterile come una sala operatoria. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Sullo stesso argomento
Il caso Pellegrini riaccende il dibattito sul parto cesareo e uno studio indaga le conseguenze sul corpo femminileL’ultima polemica sui parti cesarei è scoppiata sotto un post di Federica Pellegrini, che su Instagram ha condiviso le foto di una uscita a cena con...
Morte piccolo Domenico, è giallo su quel "sì" pronunciato in sala operatoria prima dell'espiantoCom'era purtroppo prevedibile nel triste caso di Domenico Caliendo, il bambino morto dopo il trapianto di cuore, stiamo assistendo a un terribile...