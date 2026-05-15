Le flatulenze possono contaminare una sala operatoria | il dottor Karl Kruszelnicki indaga in uno studio su BMJ

Un medico ha condotto uno studio pubblicato sulla rivista BMJ per verificare se le flatulenze possano contaminare un ambiente sterile come una sala operatoria. La ricerca nasce da una domanda posta da un’infermiera riguardo alla possibilità che i gas emessi durante una flatulenza possano diffondersi e contaminare l’area circostante. La sperimentazione si è concentrata sulla diffusione dei microbi presenti nel tratto intestinale attraverso i gas corporei. I risultati dello studio sono stati pubblicati e analizzati nel dettaglio.

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