Il caso Pellegrini riaccende il dibattito sul parto cesareo e uno studio indaga le conseguenze sul corpo femminile

Il caso Pellegrini ha riacceso il dibattito sui parti cesarei, in seguito a un post su Instagram in cui l’atleta ha condiviso alcune foto di una cena con il marito. Nel commento, non sono stati fatti riferimenti diretti alla maternità o al parto, ma la vicenda ha portato nuovamente alla ribalta delle discussioni le implicazioni di questa procedura. Contestualmente, uno studio ha analizzato gli effetti di questa scelta sul corpo femminile.

L’ultima polemica sui parti cesarei è scoppiata sotto un post di Federica Pellegrini, che su Instagram ha condiviso le foto di una uscita a cena con suo marito Matteo Giunta. L’ex nuotatrice l’ha definita «l’ultima cena. per qualche mese», visto che a giorni è prevista la nascita della loro seconda bambina. Nascita che avverrà con un parto cesareo già programmato, come ha raccontato la stessa Pellegrini, attirando moltissime critiche. Ma i bambini che oggi nascono con un taglio cesareo sono sempre di più. Negli ultimi decenni il parto chirurgico ha smesso di essere solo un intervento d’emergenza per diventare una modalità di nascita sempre... 🔗 Leggi su Open.online Articoli correlati Federica Pellegrini, travolta dalle critiche per il parto cesareo: le polemiche e la replica(Adnkronos) – Federica Pellegrini travolta dalle critiche dopo aver condiviso una foto sui social in vista della nascita della sua seconda figlia. Federica Pellegrini e le assurde accuse per avere “scelto” il parto cesareo. La replica della Divina“Partorirai con dolore”, c’è scritto nella Genesi della Bibbia a proposito della punizione inflitta a Eva per avere disobbedito alla divinità...