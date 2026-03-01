Morte piccolo Domenico è giallo su quel sì pronunciato in sala operatoria prima dell' espianto

Si indaga sulla morte di Domenico Caliendo, il bambino deceduto dopo il trapianto di cuore. Si sono sollevate domande riguardo a un

Com'era purtroppo prevedibile nel triste caso di Domenico Caliendo, il bambino morto dopo il trapianto di cuore, stiamo assistendo a un terribile scambio di accuse e di responsabilità. La Procura di Napoli sta ricostruendo l'intera vicenda ed è già venuta alla luce una sconcertante catena di errori – dalle modalità di trasporto dell'organo fino alle operazioni effettuate in sala operatoria – che avrebbe portato alla tragedia. Ad oggi sappiamo che sette medici dell'ospedale Monaldi sono stati iscritti nel registro degli indagati. L'Azienda dei Colli ha inoltre già provveduto alla sospensione dal servizio di due dirigenti medici. Esaminando questa atroce e inaccettabile storia, sono tanti gli eventi che hanno portato alla straziante morte di quello che è divenuto il bambino di tutta Italia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Morte Domenico, la lite in sala operatoria e il giallo sul ghiaccio secco: cosa è successo al cuoreLa mattina del 23 dicembre, nella sala operatoria dell'ospedale Ospedale San Maurizio di Bolzano, l'atmosfera si sarebbe fatta incandescente.

Morte del piccolo Domenico: “Ma cosa fate?”. La lite in sala operatoria e il cuore “scongelato” con l’acqua calda. L’ira del papàOrmai è sulla pelle di tutti noi e nella mente e nei cuori di un Paese intero: quella che doveva essere la cronaca di un miracolo di Natale si è...

