Le differenze tra linfedema e lipedema e come riconoscerle
Gambe gonfie, pesanti e doloranti sono sintomi comuni a due condizioni diverse, il linfedema e il lipedema. Entrambe colpiscono le estremità inferiori, ma hanno cause e caratteristiche distintive. Il linfedema deriva da un problema nel sistema linfatico, mentre il lipedema riguarda un accumulo di grasso sotto la pelle. La diagnosi si basa su esami clinici e anamnesi, senza ricorrere a test invasivi, per distinguere tra le due patologie.
Gambe gonfie, pesanti, doloranti. Molte donne pensano subito a un problema di circolazione o a qualche chilo in più, ma non sempre è così. Linfedema e lipedema sono due condizioni diverse che vengono spesso confuse - anche perché possono avere sintomi simili - e che colpiscono in maggioranza la popolazione femminile. Capirne le differenze è importante soprattutto perché una diagnosi precoce può aiutare a gestire meglio i sintomi e la qualità della vita. La principale differenza riguarda l’origine del problema. Il linfedema è legato a un malfunzionamento del sistema linfatico, cioè la rete che aiuta a drenare i liquidi dai tessuti. Quando questo sistema non funziona correttamente, i liquidi tendono ad accumularsi e provocano gonfiore. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Lipedema vs Lymphedema Explained: The Key Differences Most Doctors Don’t Explain
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