Le differenze tra linfedema e lipedema e come riconoscerle

Gambe gonfie, pesanti e doloranti sono sintomi comuni a due condizioni diverse, il linfedema e il lipedema. Entrambe colpiscono le estremità inferiori, ma hanno cause e caratteristiche distintive. Il linfedema deriva da un problema nel sistema linfatico, mentre il lipedema riguarda un accumulo di grasso sotto la pelle. La diagnosi si basa su esami clinici e anamnesi, senza ricorrere a test invasivi, per distinguere tra le due patologie.

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Gambe gonfie, pesanti, doloranti. Molte donne pensano subito a un problema di circolazione o a qualche chilo in più, ma non sempre è così. Linfedema e lipedema sono due condizioni diverse che vengono spesso confuse - anche perché possono avere sintomi simili - e che colpiscono in maggioranza la popolazione femminile. Capirne le differenze è importante soprattutto perché una diagnosi precoce può aiutare a gestire meglio i sintomi e la qualità della vita. La principale differenza riguarda l’origine del problema. Il linfedema è legato a un malfunzionamento del sistema linfatico, cioè la rete che aiuta a drenare i liquidi dai tessuti. Quando questo sistema non funziona correttamente, i liquidi tendono ad accumularsi e provocano gonfiore. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Le differenze tra linfedema e lipedema e come riconoscerle ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Lipedema vs Lymphedema Explained: The Key Differences Most Doctors Don’t Explain Sullo stesso argomento Leggi anche: Su linfedema e lipedema intervenire ai primi segnali Claude batte ChatGPT tra le app più scaricate: quali sono le differenze tra i due modelli di IADopo il rifiuto di Anthropic di cedere alla pressioni del Pentagono, molti utenti hanno deciso di abbandonare ChatGPT per scaricare Claude, il...