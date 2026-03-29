su linfedema e lipedema intervenire ai primi segnali

Una specialista in fisiatria ha sottolineato l'importanza di intervenire tempestivamente sui primi segnali di linfedema e lipedema. Secondo quanto affermato, agire prontamente può prevenire complicanze e ridurre i tempi di trattamento per i pazienti. La prevenzione e la diagnosi precoce sono considerate fondamentali per migliorare la gestione di queste condizioni.

LA FISIATRA. Si deve essere tempestivi per evitare complicanze e accorciare i percorsi terapeutici del paziente. Sono ancora poco conosciute, e per questo si giunge tardi alla diagnosi e si scontano conseguenze più gravi. Linfedema e lipedema sono però patologie frequenti, contraddistinte da «condizioni croniche, ingravescenti, spesso disabilitanti, che impattano in modo profondo sulla qualità di vita di chi ne soffre». «È necessario – spiega Marta Bolis, medico fisiatra della Casa di cura Palazzolo, esperta nella gestione di linfedema e lipedema – rafforzare il raccordo tra medici di medicina generale e specialisti: se il paziente è correttamente indirizzato, la presa in carico può essere tempestiva, evitando le complicanze e accorciando i percorsi terapeutici». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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